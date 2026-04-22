Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат

Атлетико Мадрид допусна болезнена загуба с 2:3 при визитата си на Елче в среща от 33-ия кръг на испанската Ла Лига и затвърди негативната си серия във всички турнири.

Гостите от столицата започнаха по-добре и поведоха още в 10-ата минута чрез Николас Гонсалес. Радостта им обаче бе кратка, след като само осем минути по-късно Давид Афенгрюбер възстанови равенството.

Ключов момент в двубоя се оказа ситуацията в 33-ата минута, когато Тиаго Алмада извърши грубо нарушение в наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. Отсъдената дузпа бе реализирана от Андре Силва, който изведе домакините напред.

Само минута по-късно Атлетико показа характер и изравни чрез второто попадение на Гонсалес, но в заключителната част на срещата Елче отново нанесе своя удар. Четвърт час преди края Андре Силва се разписа за втори път и донесе ценния успех на своя тим.

До края "дюшекчиите“ опитаха да стигнат поне до точка, но Антоан Гризман пропусна отлична възможност в последните минути и резултатът остана непроменен.

С успеха Елче събра 35 точки и се отдалечи от опасната зона, заемайки 15-ото място в класирането. За Атлетико ситуацията става все по-притеснителна – тимът е четвърти с 57 точки, но загуби за седми път в последните си осем мача във всички турнири.

По-късно в програмата шампионът Барселона приема Селта Виго.