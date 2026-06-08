Нидерландия се наложи над Узбекистан с два гола от дузпа

Нидерландия победи Узбекистан с 2:1 в контролна среща, играна на стадион "Айкан" в Ню Йорк.

В 31-ата минута атаките на "лалетата" се отплатиха. Жахонгир Орозов фаулира с шпагат Крисенсио Самървил и възпитаниците на Роналд Куман получиха дузпа. Коди Гакпо се разписа от бялата точка с единствения точен изстрел за първото полувреме.

След почивката Брайън Броби можеше да удвои преднината на гостите, но негов гол не бе зачетен заради засада.

В 87-ата минута европейците останаха с човек по-малко на терена, заради игра с ръка на резервата Гуус Тил, който се бе появил на терена четвърт час по-рано.

Футболистите в синьо се възползваха от численото си предимство в добавеното време. Крисенсио Самървил се опита да изби топката от краката на противников играч, но вместо това я прати на пътя на Игор Сергеев, който се разписа от непосредствена близост.

В предпоследната минута нидерландците бяха близо да възобновят аванса си, но Абдукодир Хусанов изчисти от голлинията шут на Тижани Райндерс.

Все пак играчите в бяло стигнаха до успеха в 8-ата минута на добавеното време. Рустдрфк Ашурматов повали Жан Пол ван Хеке в пеналтерията и "оранжевите" получиха дузпа, с която Коди Гакпо оформи крайния резултат.

Това бе последната контрола за двата отбора преди световното първенство. Нидерландия започва кампанията си с двубой с Япония, докато Узбекистан ще премери сили с Колумбия. Гледайте срещите пряко по БНТ и на нашия сайт.