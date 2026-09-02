Германският нападател Ник Волтемаде се присъедини към Ювентус под наем за един сезон от Нюкасъл, съобщиха от клуба от Серия А.

Ювентус ще плати сумата до 5 милиона евро и няма опция да направи сделката постоянна през следващата година.

24-годишният Волтемаде се присъедини към Нюкасъл миналата година от Щутгарт за 75 милиона евро с договор до 2031-а. Той имаше обещаващ старт, но получи по-малко игрово време с напредването на сезона и записа само 19 минути този сезон под ръководството на новия треньор Матиас Яйсле.

Ювентус обяви и пристигането на сенегалския халф Папе Матар Сар от Тотнъм под наем за един сезон.