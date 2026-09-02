Германецът бе преотстъпен от Нюкасъл.
Германският нападател Ник Волтемаде се присъедини към Ювентус под наем за един сезон от Нюкасъл, съобщиха от клуба от Серия А.
Ювентус ще плати сумата до 5 милиона евро и няма опция да направи сделката постоянна през следващата година.
24-годишният Волтемаде се присъедини към Нюкасъл миналата година от Щутгарт за 75 милиона евро с договор до 2031-а. Той имаше обещаващ старт, но получи по-малко игрово време с напредването на сезона и записа само 19 минути този сезон под ръководството на новия треньор Матиас Яйсле.
Ювентус обяви и пристигането на сенегалския халф Папе Матар Сар от Тотнъм под наем за един сезон.