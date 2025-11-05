БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никол Пейчинова преди дербито Левски - ЦСКА: Вярвам, че ще победим Левски

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
ЦСКА гостува на Левски София в дербито на четвъртия кръг, което БНТ ще излъчи пряко в неделя от 13:25 ч.

Никол Пейчинова преди дербито Левски - ЦСКА: Вярвам, че ще победим Левски
Никол Пейчинова прави своя втори сезон с екипа на ЦСКА. 22-годишната нападателка бе преквалифицирана от централен блокировач в диагонал и под ръководството на Юлия Иванова показва с всеки мач голям напредък. Тя се превърна и в едно от основните оръжия на „червените“ при трите поредни победи от началото на кампанията.

В неделя ЦСКА гостува на Левски София в дербито на четвъртия кръг, което БНТ ще излъчи пряко от 13:25 ч.

„Чувствам се отлично в началото на сезона, настроението е приповдигнато, тренираме с голяма мотивация и високи амбиции. Очаквахме да започнем силно, така и трябва да бъде, за да отговаряме на името ЦСКА. Водим много целенасочена подготовка и трудът, който влагаме, се отплаща в официалните мачове. Надявам се да продължим по този начин", заяви младата волейболистка.

"Има нови момичета в състава, но това не е проблем, защото всички влизат много бързо в час. Добре се стиковаме, изграждаме отличен колектив, което е много важно. Аз вярвам, че мога да покажа повече. Не съм толкова доволна от себе си, но това ми е едва втори сезон като диагонал и ми трябва още малко време, за да свикна с изискванията. Давам всичко от себе си и вярвам, че ще се справя“, сподели още Пейчинова.

Относно предстоящия мач с Левски на 9 ноември и амбициите за сезона, Пейчинова, която бе част от състава на "сините" до 2024 година заяви:

„Очаквам здрава битка от нас, добра игра и се надявам да спечелим. Вярвам, че ще победим Левски. Голямата ни цел е да се противопоставим на Марица в битката за титлата. На първо време да спечелим поне един мач през сезона с тях, а защо не и нещо повече. Вярвам, че се доближаваме до тях и можем да направим сезона много интересен“.

