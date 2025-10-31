Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2

Българският пилот Никола Цолов, който през 2026 г. ще кара във Формула 2, се срещна с фенове в софийски търговски център. Той раздаваше автографи, позира за снимки и сподели плановете си за новия сезон.

„Готино е да видя емоцията на хората и те да усетят, че и аз съм човек. Радвам се, че имаме такива срещи“, каза Цолов.

Младият състезател вече тества болид от Формула 2 и призна, че най-впечатляващи са били ускорението и спирачките:

„Усещането е лудо – много близо до Формула 1. Адреналинът е навсякъде.“

Цолов все още не е сигурен дали ще участва в последните две състезания от сезона, но потвърди, че догодина със сигурност ще бъде на стартовата решетка. Предстоят му нови тестове в Италия и усилена подготовка за най-голямото предизвикателство в кариерата му досега.