БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази
Никола Цолов
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов, който през 2026 г. ще кара във Формула 2, се срещна с фенове в софийски търговски център. Той раздаваше автографи, позира за снимки и сподели плановете си за новия сезон.

„Готино е да видя емоцията на хората и те да усетят, че и аз съм човек. Радвам се, че имаме такива срещи“, каза Цолов.

Младият състезател вече тества болид от Формула 2 и призна, че най-впечатляващи са били ускорението и спирачките:

„Усещането е лудо – много близо до Формула 1. Адреналинът е навсякъде.“

Цолов все още не е сигурен дали ще участва в последните две състезания от сезона, но потвърди, че догодина със сигурност ще бъде на стартовата решетка. Предстоят му нови тестове в Италия и усилена подготовка за най-голямото предизвикателство в кариерата му досега.

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
2
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
3
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
4
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
6
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Спорт

Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов
Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов
Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши
Чете се за: 00:22 мин.
Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести
Чете се за: 00:55 мин.
Италианска Серия А: Аталанта – Милан завършиха 1:1 Италианска Серия А: Аталанта – Милан завършиха 1:1
Чете се за: 00:25 мин.
ЦСКА се разделя с Радослав Златков ЦСКА се разделя с Радослав Златков
Чете се за: 00:20 мин.
Любомир Минчев е новият селекционер на националния отбор по баскетбол за мъже Любомир Минчев е новият селекционер на националния отбор по баскетбол за мъже
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва? Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ