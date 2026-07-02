Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен. Това каза шефът на тима на Рейсинг Булс Петер Байер, цитиран от Everything Formula.

19-годишният Цолов кара за отбора на Кампос Рейсинг и е част от пилотската академия на Ред Бул. През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение:

"Никола трябва да проведе ТиПиСи тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати необходимите километри, така че тази есен това ще се случи."

Въпросният ТиПиСи тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.