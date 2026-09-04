Никола Цолов завърши квалификацията на Формула 2 в Монца на шесто място, но получи наказания и за двете състезания

Никола Цолов завърши на шесто място квалификацията за Гран при на Италия във Формула 2, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание. Рафаел Камара пък спечели сесията в Монца и ще има предимство срещу българина, от когото изостава с 22 точки в класирането.

Цолов бе на пето място с първия комплект гуми с време 1:31.797 минути за най-добра обиколка, а лидер в средата на квалификацията бе Камара с 1:31.326. Проблемите се появиха при втория комплект гуми и българинът направи твърде късно бърза обиколка в сериозен трафик, за да завърши с крайно време 1:31.736 минути.

Така Цолов загуби една позиция и завърши квалификацията на шесто място, което му отреждаше пета позиция в съботния спринт. ФИА обаче наказа българския пилот на Кампос с три позиции за двете състезания заради "загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост".

Камара също не подобри времето си, но спечели квалификацията и ще стартира основното състезание редом до съотборника си в Инвикта Джошуа Дюрксен. Алекс Дън остана на трето място, а до Цолов завършиха още съотборникът му Ноел Леон и Мартиниус Стерншорн.

Денят бе особено тежък за втория в шампионата Габриеле Мини, който изостава на 20 точки от Цолов. Италианецът зае едва 11-о място и ще потегли именно от тази позиция в двете състезания.