Никола Илиев: Ако бяхме си вкарали възможностите, щяхме да се поздравим с победата

Никола Илиев смята, че ако българският национален отбор за младежи до 21 години бе отбелязал една или две от своите възможности, е щял да си тръгне с победата. Младите „лъвове“ завършиха наравно срещу Азербайджан след 1:1 в Баку.

Капитанът на българите отбеляза изравнителния гол през първото полувреме.

"Мачът беше много труден. Домакините се раздадоха, както и ние дадохме 100 процента от нашите възможности. Мисля, че срещата премина на приливи и отливи – 20 минути за нас, после 20 минути надмощие за тях. И така двата отбора дадоха максимума."

"Да, Азербайджан е добър отбор, но ние не успяхме да реализираме всичките положения, които имахме. И греда уцелихме, два пъти се намеси вратарят им, един път изпуснахме и от малкото поле. И аз изпуснах едно положение, като така се натрупаха доста пропуски. И в последните 20-30 минути те ни понатисниха повече“, добави той.

Нападателят коментира и сгъстената защита на домакините.

"Ами както вкарахме и гола – с комбинации, с едно-две докосвания, бърза и красива игра с топката. Така изпуснахме още 1-2 възможности. Ако бяхме ги вкарали, щяхме да се поздравим с трите точки, но това е футболът."

"Наслаждавам се на футбола в младежкия отбор, но това всичко идва от треньорския щаб. Те така тук предразполагат футболистите всеки да си показва качествата и потенциала. Правят го с приказки, с вкарване на настроение. То това е и най-важното – да има настроение в отбора и тогава всичко се получава“, завърши Илиев.