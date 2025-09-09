БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият...
Чете се за: 00:55 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Илиев: Ако бяхме си вкарали възможностите, щяхме да се поздравим с победата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Мачът беше много труден, каза капитанът на младежите.

никола илиев бяхме вкарали възможностите щяхме поздравим победата
Снимка: БФС
Слушай новината

Никола Илиев смята, че ако българският национален отбор за младежи до 21 години бе отбелязал една или две от своите възможности, е щял да си тръгне с победата. Младите „лъвове“ завършиха наравно срещу Азербайджан след 1:1 в Баку.

Капитанът на българите отбеляза изравнителния гол през първото полувреме.

"Мачът беше много труден. Домакините се раздадоха, както и ние дадохме 100 процента от нашите възможности. Мисля, че срещата премина на приливи и отливи – 20 минути за нас, после 20 минути надмощие за тях. И така двата отбора дадоха максимума."

"Да, Азербайджан е добър отбор, но ние не успяхме да реализираме всичките положения, които имахме. И греда уцелихме, два пъти се намеси вратарят им, един път изпуснахме и от малкото поле. И аз изпуснах едно положение, като така се натрупаха доста пропуски. И в последните 20-30 минути те ни понатисниха повече“, добави той.

Нападателят коментира и сгъстената защита на домакините.

"Ами както вкарахме и гола – с комбинации, с едно-две докосвания, бърза и красива игра с топката. Така изпуснахме още 1-2 възможности. Ако бяхме ги вкарали, щяхме да се поздравим с трите точки, но това е футболът."

"Наслаждавам се на футбола в младежкия отбор, но това всичко идва от треньорския щаб. Те така тук предразполагат футболистите всеки да си показва качествата и потенциала. Правят го с приказки, с вкарване на настроение. То това е и най-важното – да има настроение в отбора и тогава всичко се получава“, завърши Илиев.

Свързани статии:

Александър Димитров: Виждам слабости, върху които трябва да работим
Александър Димитров: Виждам слабости, върху които трябва да работим
Няма как да бъда търсен, след като от вчера съм си изключил...
Чете се за: 04:37 мин.
Младежите изпуснаха Азербайджан в европейските квалификации
Младежите изпуснаха Азербайджан в европейските квалификации
Националите до 21 години имаха своите шансове, но си тръгнаха с...
Чете се за: 04:32 мин.
#Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г #Никола Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
3
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
4
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
5
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Футбол

Александър Димитров: Виждам слабости, върху които трябва да работим
Александър Димитров: Виждам слабости, върху които трябва да работим
Спартак Варна привлече три нови попълнения Спартак Варна привлече три нови попълнения
Чете се за: 02:37 мин.
Георги Минчев подсили нападението на Локомотив София Георги Минчев подсили нападението на Локомотив София
Чете се за: 01:15 мин.
Младежите изпуснаха Азербайджан в европейските квалификации Младежите изпуснаха Азербайджан в европейските квалификации
Чете се за: 04:32 мин.
Нотингам Форест обяви заместника на Нуно Ешпирито Санто Нотингам Форест обяви заместника на Нуно Ешпирито Санто
Чете се за: 01:12 мин.
Конате ще се присъедини в Реал Мадрид следващото лято Конате ще се присъедини в Реал Мадрид следващото лято
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 00:55 мин.
По света
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ 15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР) Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР) Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фаталния инцидент с АТВ: "Остава ни една единствена...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ