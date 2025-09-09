Александър Димитров: Виждам слабости, върху които трябва да работим

Александър Димитров остана доволен от старанието и желанието на българския национален отбор по футбол за младежи до 21-години във втория му мач от квалификациите за европейското първенство в Сърбия и Албания през 2027 година. Младите „лъвове“ завършиха наравно срещу Азербайджан след 1:1 в Баку. Селекционерът на българите похвали своите играчи за бързата реакция след гола на домакините, но отчете и техните слабости в защита.

Наставникът отговори и лаконично на въпроса дали би поел националния отбор за мъже, след като Илиан Илиев вече не е на поста.

“Доволен съм много от старанието, от желанието на играчите и от опитите им да спазват тактическата дисциплина и да изпълняват поставените им задачи. Много се радвам, че върнахме така бързо гола. Виждам обаче слабости най-вече в статичните положения във фаза защита, върху които трябва да работим. Но като цяло от отношението на играчите в тези два мача съм доволен, защото навън се играе трудно, срещу уж по-слаби отбори. И виждате днес Чехия едвам победиха като гости Гибралтар с 2:1 с гол накрая. Тука пък мачът беше много двуостър. И двата отбора можеха да се поздравят с победата. Ние специално имахме две стопроцентови положения, които не можахме да вкараме. Доволен съм от атаката за изравнителния гол и изобщо от това, което показахме – агресивен, динамичен футбол в нападение с ротации, с интересни неща. Това ми хареса, че футболистите се стараят да го правят. Единствената ми забележка е реакцията ни при статичните положения във фаза защита“, започна той.

"Много, много важен момент беше за нас това изравняване, ключов момент беше за нас, но след това за съжаление не можахме да се възползваме от този момент, времето свърши. През второто полувреме си мислех, че Азербайджан могат и да отпаднат физически, но не успяхме да се възползваме. Знаехме, че силата им е на контраатака и успя да направи няколко такива ситуации, които ние спряхме в наказателното или около границата. За това имам някакви претенции към нашите играчи, но ще го работим. Знаехме на какво разчита съперника, тренирали сме го, знаехме го. Бяхме дали задачи на нашите футболисти как да противодействат на съперника при контраатаки и статични, но срещу нас има отбор, който се развива много добре“, добави треньорът.

Селекционерът сподели, че следи и останалите съперници на националите в група B.

„Да, следим представянето. Гледахме Португалия срещу Азербайджан. Благодарение на президента на БФС Георги Иванов и на техническия директор Кирил Котев успях да наблюдавам част от мачовете на Португалия и Чехия на изминалото Европейско първенство в Словакия това лято. Португалия имаше 6-7 много класни състезатели в тази възраст, но ние не за първи път се изправяме срещу такива стойностни отбори, защото играхме срещу Германия с Волтемаде, който е продаден за 85 милиона евро, с Полша, със Сърбия, с Нидерландия, с Швейцария, Русия. Така че зад гърба си имаме доста такива двубои. Португалия също е с много добри единици, трябва да се стабилизираме в защита, за да излезем с достойнство в тези срещи."

Наставникът обърна внимание на темата, свързана с националния отбор по футбол за мъже.

"Няма как да бъда търсен, след като от вчера съм си изключил телефона. Единствената ми концентрация беше върху мача с Азербайджан, а сега като се приберем започваме да се подготвяме за мачовете с Португалия и Чехия”, завърши Димитров.