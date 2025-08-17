Николай Киров: Заиграхме по-добре след допуснатия гол

Там се видя промяната и живец в целия състав, коментира треньорът на Ботев след първата победа от началото на сезона в Първа лига.
Ботев Пловдив намери пътя към първа победа от началото на сезона в Първа лига. „Канарчетата“ отмъкнаха успеха срещу Берое с 2:1 на стадион „Берое“. Старши треньорът Николай Киров смята, че „жълто-черните“ са заиграли по-добре след допуснатия гол.
"Заиграхме по-добре след допуснатия гол. Там се видя промяната и живец в целия състав. Не трябва да се стига до такива ситуации. Не всеки път може да се направи обрат. Отново гол и червен картон в ситуации, които не предполагаха това“, бяха първите му думи.
"Трябва да имаме по-голямо спокойствие и да вършим работата с повече настроение. Разбирам ги състезателите. Дано победата да вдигне настроението. Изоставаме в тренировките, нормално е да има напрежение“, допълни той.
„Имахме още преди изравняването два хубави удара. Мобилизирахме се след червения картон. Вложихме характер и повече усилия. Футболистите много искаха тази победа. Вижда се, че отборът има нужда от това да тренира заедно. Като индивидуалните качествата ги притежаваме. Има такива, които дълго време не са играли. Важно е да свършим много работа във физическо и тактическо естество. Денонощно се занимаваме със селекция. Дано привлечем нови футболисти“, завърши Киров.