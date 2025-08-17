Николай Киров: Заиграхме по-добре след допуснатия гол

Ботев Пловдив намери пътя към първа победа от началото на сезона в Първа лига. „Канарчетата“ отмъкнаха успеха срещу Берое с 2:1 на стадион „Берое“. Старши треньорът Николай Киров смята, че „жълто-черните“ са заиграли по-добре след допуснатия гол.

"Заиграхме по-добре след допуснатия гол. Там се видя промяната и живец в целия състав. Не трябва да се стига до такива ситуации. Не всеки път може да се направи обрат. Отново гол и червен картон в ситуации, които не предполагаха това“, бяха първите му думи.

"Трябва да имаме по-голямо спокойствие и да вършим работата с повече настроение. Разбирам ги състезателите. Дано победата да вдигне настроението. Изоставаме в тренировките, нормално е да има напрежение“, допълни той.