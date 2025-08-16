БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
10 от Ботев Пловдив постигнаха първата победа за сезона в Първа лига

Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
"Канарчетата" вече нямат загуба в "Дербито за Тракия" в 11 поредни срещи от първенството.

Берое - Ботев Пловдив
Снимка: startphoto.bg
Ботев (Пловдив) успя да обърне резултата срещу Берое с човек по-малко и спечели гостуването си в Стара Загора с 2:1 в мач от петия кръг на Първа лига.

Така "заралии" записаха четвърта поредна загуба у дома от този съперник в шампионата и продължава да няма успех в "Дербито за Тракия" вече 11 поредни срещи от първенството.

Старозагорци заемат девето място в класирането с актив от 5 точки, а "канарчетата" са на десетата позиция с 4 пункта.

Двата тима започнаха много активно срещата и още до 5-ата минута пред двете врати имаше сериозни опасности. Още преди изтичането на една минута от началото на двубоя Алберто Салидо центрира в наказателното поле на съперника, а там Хуан Саломони нанесе удар с глава, който бе избит пред голлинията от Никола Солдо.

В ответната атака топката бе центрирана опасно в пеналта на "заралии", където Артур Мота изби, но в краката на връхлитащия Стивън Петков. След удар в крака на нападателя кълбото мина на сантиметри над гредата.

При нова опасна атака за Берое Даниел Наумов изби удар на Нене, който в 16-ата минута получи топката от Тижан Сона и веднага шутира от границата на наказателното поле. Минута след това и Хуан Пинеда намери очертанията на вратата след изстрел извън пеналта, но отново стража на Ботев се намеси.

Берое поведе в резултата само 55 секунди след подновяване на играта. Тогава Нене получи в наказателното поле от Салидо и прати топката в далечния ъгъл на вратата за 1:0.

"Канарчетата" отговориха със силен удар на Стивън Петков от около 20 метра, който срещна напречната греда. Топката попадна в Тодор Неделев, който също шутира в горния десен ъгъл на Мота, но вратарят на домакините спаси.

Пловдивчани останаха с човек по-малко в 55-ата минута. ВАР се намеси след нарушение на Емил Мартинов и реферът Мартин Великов отстрани играчът на "жълто-черните" след като прегледа ситуацията.

Четвърт час преди края на срещата Тодор Неделев овладя дълъг пас в наказателното поле на съперника, елегантно финтира бранител и стреля от малък ъгъл, но Артур Мота изби в корнер.

Все пак Ботев изравни резултата в 81-та минута, когато Димитър Митков засече с глава центриране на Тодор Неделев от корнер.

Пълният обрат дойде в последната минута на мача, когато след ново центриране от корнер Карлос Алгара си отбеляза автогол.

В следващия кръг Берое приема шампиона Лудогорец на 25 август от 21:15 ч, а Ботев трябваше да бъде домакин на Левски, но срещата бе официално отложена от Българския футболен съюз.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Берое Стара Загора

