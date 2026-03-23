Николай Костов пред раздяла с Актобе

Решението дали българския специалист ще бъде уволнен от ръководството на казахстанците ще бъде взето в следващите 48 часа.

Българският треньор Николай Костов вече не е треньор на казахстанския Актобе, след като тимът претърпя две поредни поражения, съобщават медиите в бившата съветска република.

Новината за уволнението на Костов беше разпространена най-напред от сайта asnews.kz, а след това беше развита и мултиплицирана от други медии в Казахстан. Доста спортни източници дори спекулират и кой ще наследи българина начело на Актобе.

Според sportarena.kz, Костов в момента е в Астана и именно там ще има последна среща с управата на клуба, след която ще бъдат уточнени и детайли по раздялата.

Решението по въпроса с треньора на Актобе ще бъде взето в следващите 48 часа. Ръководството на клуба отива в Астана, където се намира Николай Костов", пише телеграм-каналът eldar amanvibe.

Актобе, който е един от най-стабилните във финансово отношение отбори в Казахстан, опитва да се превърне в клуб с европейско значение. Тимът привлече португалската супер-звезда и бивш футболист на Манчестър Юнайтед Луиш Нани, както и бившият защитник на Бохум (Германия), Динамо Москва и Шахтьор (Донецк) Иван Ордец. Там играе и Пабло Алварес, познат в българското първенство от периода си в Черно море (Варна).

Актобе стартира с убедителното 4:1 над Тобол (Костанай), но след това падна с 0:1 от Кайрат и с тежкото 1:4 от Елимай (Семей). Именно този резултат е станал причина и ръководството да реши смяната на българския специалист.

