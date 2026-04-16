Роналдо и Ал Насър докосват титлата

Кристиано Роналдо се представи на ниво при успеха на Ал Насър с 1:0 над Ал Етифак в двубой от 29-и кръг на Саудитската професионална лига. 41-годишният ветеран Роналдо игра до 89-ата минута когато беше заменен от Абдула ал Хамдан.

Попадението в мача отбеляза Кингсли Коман в 31-ата минута. Гостите приключиха мача с 10 души, след като Джак Хендри получи директен червен картон в добавеното време на срещата.

Победата беше 17-а поредна за Ал Насър във всички турнири. След нея столичният гранд събра 76 точки и води с цели 8 на втория Ал Хилал. Ал Етифак са седми с 42 пункта. Те навлязоха в серия от 2 поредни поражения. |