Николай Митов: Левски е най-добрият отбор в България

Треньорът на Хебър призна, че играчите му не са имали реален шанс да се противопоставят на "най-добрия отбор в България".

Николай Митов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Хебър Николай Митов бе категоричен, че отборът му няма от какво да се срамува при загубата от Левски за Купата на България.

"Сините" отбелязаха три безответни гола, но според наставника, възпитаниците му са заслужавали почетен гол.

"Ранно попадение, но след това имахме четири-пет хубави удара. Заслужавахме да вкараме гол. Не си правя илюзии, Левски е най-добрият отбор в България. Говорихме през седмицата, исках играчите да се спокойни и уверени", коментира той.

Митов вярва, че отборът е способен да покаже по-добро лице.

"Ние започнахме лятото по-късно, от нулата, едни идваха, други си отиваха. Чак сега почти всички са здрави. Убеден съм, че ще играем още по-добре. През тази година изграждаме отбор, но ще трупаме точки и ще вървим напред. Хебър е марка, независимо, че е в Б група. От момчетата си зависи дали могат да се развият и да се върнем в елита", добави треньорът.

Според него столичният клуб е фаворит за титлата.

"Левски трябва да спечели титлата. От доста години насам Левски не е имал толкова равностойни футболисти на всички постове. Отборът има и стил. имат национали, които са на пейката. Пожелавам им от сърце да спечелят титлата, защото в момента са по-добри от Лудогорец", завърши Николай Митов.

