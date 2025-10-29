БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Левски се справи с Хебър с лекота

Столичани се класираха за осминафиналите в турнира за Купата на България.

Хебър – Левски
Снимка: Startphoto.bg
Левски се класира с лекота за осминафиналите в турнира за Купата на България. Столичани се наложиха с 3:0 над Хебър в Пазарджик. Две от попаденията бяха дебютни, след като Никола Серафимов и Акрам Бурас се разписаха. Точен беше и Марин Петков.

Това бе пета поредна победа за Левски във всички турнири. Футболистите на Хулио Веласкес надиграха последователно Ботев (Пловдив), Берое, Черно море и Добруджа за първенство, а днес се справиха и със своето препятствие за Купата.

Левски откри резултата още при първата си атака. Малко след като изтече първата минута Рилдо Фильо центрира от корнер, а Никола Серафимов се извиси и заби мощно топката с глава в десния ъгъл на вратата на Мартин Янков.

В 12-ата минута Фабио Лима центрира остро по земя отляво, Рилдо стреля с левия крак, но Янков спаси удара отблизо с дясната си ръка.

Хебър отговори, след като резервният вратар на "сините" Мартин Луков подари топката на Светослав Диков, който стреля покрай гредата, а след това удар на Мартин Хайдаров от Хебър, който е юноша на Левски, се отби в напречната греда.

В 29-ата минута Левски вкара втори гол. Триходова комбинация между Карл Фабиен, Акрам Бурас и Марин Петков завърши с хубав фалцов удар на българския национал в горния десен ъгъл на вратата на Янков.

В 37-ата минута Мустафа Сангаре надигра Диков отдясно и влезе в наказателното поле, като се опита да стреля между краката на вратаря Янков, топката рикошира и се отби в напречната греда.

В 59-ата минута Мартин Хайдаров отново бе близо до попадение за тима от Пазарджик, като стреля опасно покрай десния стълб.

Още в следващата атака Левски направи 3:0. Рилдо изведе Сангаре зад защитата, той веднага подаде на Акрам Бурас, който на празна врата вкара първия си гол за тима.

До края на мача пропуски за Левски направиха Фабио Лима и резервата Борислав Рупанов. Тимът на Хулио Веласкес гостува на Арда през уикенда в мач от Първа лига.

Купа на България: Хебър – Левски (ГАЛЕРИЯ)

#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Хебър Пазарджик #ПФК Левски София

