БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:15 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:12 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Вътев проби в топ 8 на турнира по тенис на Спешъл Олимпикс в Швеция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Българският състезател записа три победи в пет мача в Малмьо и направи важна крачка към участие на Световните летни игри в Чили през 2027 година

Николай Вътев проби в топ 8 на турнира по тенис на Спешъл Олимпикс в Швеция
Снимка: Българска тенис федерация
Слушай новината

Българският тенисист Николай Вътев завърши сред осемте най-добри в своята категория на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026. Надпреварата в Малмьо събра над 2000 участници от 20 държави в 11 вида спорт.

Вътев направи силно представяне на ниво 4, като започна участието си с две победи в предварителна група D. Българинът се наложи над французина Аарон Небор с 4:0, 4:3, след което не даде нито един гейм на представителя на домакините Фредрик Лоресон - 4:0, 4:0.

Единственото поражение на Вътев в групата дойде срещу друг швед - Мартин Густафсон, с 2:4, 2:4. С актив от две победи, четири точки и баланс от 20:11 в геймовете българският състезател зае второто място и се класира за основната схема.

Там Вътев продължи успешното си представяне с победа над Торбьорн Андерсон от Швеция с 4:0, 4:2 и си осигури място на четвъртфиналите. В битката за попадане сред най-добрите четирима той отстъпи пред финландеца Томи Тююниля с 0:4, 2:4.

Така българинът приключи участието си в Малмьо с три победи от пет изиграни срещи и място сред най-добрите осем в дивизията.

"За пръв път атлет на Спешъл Олимпикс България участва в категория 4 на международен турнир по тенис. Най-важното е, че имаме международна категоризация за категория 4, което дава на Ники виза за участие в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили догодина“, заяви националният треньор по тенис Даниел Петков.

Вътев тренира в ТК „Августа Траяна“ в Стара Загора от 2025 година. Подготовката му е част от проекта на Българската федерация по тенис за развитие на спорта за хора с увреждания, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Общо шестима представители на Спешъл Олимпикс България участваха в Малмьо в плуването, тениса и силовия трибой като част от подготовката за Световните летни игри през 2027 година. Българската делегация записа осем подиумни класирания – четири първи, едно второ и три трети места.

"Политиката на Спешъл Олимпикс България за развитие на приобщаващия спорт и интегрирането му в спортните клубове – членове на българските спортни федерации, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и българските общини е в основата на добрите резултати на нашите атлети“, коментира националният директор на Спешъл Олимпикс България и ръководител на делегацията д-р Христо Христозов.



#Николай Вътев #Спешъл Олимпикс 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До 31° днес, от петък започва захлаждане
1
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
2
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
5
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
6
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Български тенис

Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open
Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open
Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия
Чете се за: 02:55 мин.
Росица Денчева се класира убедително за основната схема в Анталия Росица Денчева се класира убедително за основната схема в Анталия
Чете се за: 01:35 мин.
Росица Денчева започна с победа в квалификациите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Анталия Росица Денчева започна с победа в квалификациите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Анталия
Чете се за: 01:37 мин.
Янаки Милев стана вицешампион на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив Янаки Милев стана вицешампион на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Антъни Генов стана вицешампион на двойки на ATP Challenger 50 в Пловдив Антъни Генов стана вицешампион на двойки на ATP Challenger 50 в Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ