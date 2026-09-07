Николай Вътев проби в топ 8 на турнира по тенис на Спешъл Олимпикс в Швеция

Българският тенисист Николай Вътев завърши сред осемте най-добри в своята категория на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026. Надпреварата в Малмьо събра над 2000 участници от 20 държави в 11 вида спорт.

Вътев направи силно представяне на ниво 4, като започна участието си с две победи в предварителна група D. Българинът се наложи над французина Аарон Небор с 4:0, 4:3, след което не даде нито един гейм на представителя на домакините Фредрик Лоресон - 4:0, 4:0.

Единственото поражение на Вътев в групата дойде срещу друг швед - Мартин Густафсон, с 2:4, 2:4. С актив от две победи, четири точки и баланс от 20:11 в геймовете българският състезател зае второто място и се класира за основната схема.

Там Вътев продължи успешното си представяне с победа над Торбьорн Андерсон от Швеция с 4:0, 4:2 и си осигури място на четвъртфиналите. В битката за попадане сред най-добрите четирима той отстъпи пред финландеца Томи Тююниля с 0:4, 2:4.

Така българинът приключи участието си в Малмьо с три победи от пет изиграни срещи и място сред най-добрите осем в дивизията.

"За пръв път атлет на Спешъл Олимпикс България участва в категория 4 на международен турнир по тенис. Най-важното е, че имаме международна категоризация за категория 4, което дава на Ники виза за участие в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили догодина“, заяви националният треньор по тенис Даниел Петков.

Вътев тренира в ТК „Августа Траяна“ в Стара Загора от 2025 година. Подготовката му е част от проекта на Българската федерация по тенис за развитие на спорта за хора с увреждания, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Общо шестима представители на Спешъл Олимпикс България участваха в Малмьо в плуването, тениса и силовия трибой като част от подготовката за Световните летни игри през 2027 година. Българската делегация записа осем подиумни класирания – четири първи, едно второ и три трети места.