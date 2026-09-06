Янаки Милев стана вицешампион на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив

Българският тенисист загуби двубоя за трофея.
Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев допусна загуба във финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Състезанието се проведе на кортовете на ТК "Локомотив".
22-годишният Милев отстъпи пред Георгий Кравченко (Украйна) с 0:6, 2:6 за час и 14 минути игра.
Двубоят не започна добре за българина, който допусна ранен пробив и загуби първия сет с 0:6. Янаки Милев прекъсна серията на Кравченко, печелейки първия гейм във втория сет, но впоследствие украинският тенисист натрупа аванс от 3:1. Впоследствие Георгий Кравченко реализира нов пробив за 5:2 срещу Милев, който спаси първия мачбол, но украинецът приключи двубоя при 6:2.
През тази седмица българският тенисист записа четири поредни победи, осигурявайки си 25 точки за световната ранглиста.
Това беше третият турнир от подобна категория на базата на ТК "Локомотив". В периода 20-27 септември там ще проведе още една надпревара - ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро.