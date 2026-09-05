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Янаки Милев се класира за финала на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив

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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Българският тенисист ще спори за титлата на родна земя.

янаки милев продължава победния ход четвъртфиналист скопие
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев изигра поредния си страхотен мач и се класира за финала на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

22-годишният Милев победи на полуфиналите с 6:4, 5:7, 6:2 Валерио Абоиян (Аржентина) за два часа и 58 минути игра.

Българинът загуби първите два гейма в мача, успя да изравни при 3:3, а с пробив в десетия гейм спечели първия сет с 6:4. Милев беше пробит за 3:4 във втората част, успя да отговори с рибрейк още в следващия гейм, но след 5:5 загуби два поредни гейма и резултатът в сетовете беше изравнен.

Националът поведе с 3:1 в третия, решителен сет, допусна връщане на пробива за 3:2, но след това спечели три поредни гейма, за да се класира за първия си финал на турнир от сериите ATP Challenger.

За блестящото си представяне до момента Милев заработи 25 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.

Във финалната среща утре от 12:00 часа Милев ще играе срещу Георгий Кравченко (Украйна).

Днес от 18:45 часа ще започне финалът на двойки между българина Антъни Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №3 в схемата, и аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна.

#Янаки Милев

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