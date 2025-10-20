БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи?
Чете се за: 01:37 мин.

Николай Желязков: За нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски

Спорт
Наставникът на Левски отличи играта на възпитаниците си при успеха за Суперкупата.

Николай Желязков
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Левски Николай Желязков бе много щастлив след успеха над Локомотив Авиа, след който тимът му спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

"Невероятна победа, изключително съм щастлив от факта, че успяхме да спечелим пореден трофей с нов отбор. Откакто съм в Левски, това ни е шеста купа", бяха първите дни на специалиста.

Наставникът отличи играта на съперника и най-отличителния му играч - Матей Казийски.

"В първия гейм водехме до края, направихме някои грешки, можеше да спечелим, но трябва да отчетем някои невероятни атаки на Матей. Успяхме да победим отбор с изключителни състезатели и с Казийски. За нас е чест, че играхме срещу него", каза още треньорът на шампионите.

Според него "сините" имат потенциал да постигат още успехи.

"Подготвихме се много добре тактически за тази среща, дори да прозвучи нескромно, и съм доволен, че планът сработи добре. Изпуснахме ситуации, които знаехме как ще се развият, но така става във волейбола. Този отбор има къде да се развие, ние можем да покажем още много, със сигурност. С контузиите, болестите, кратката подготовка, този успех има огромна тежест", анализира той.

