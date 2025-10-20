Николай Желязков: За нас бе чест да спечелим срещу отбор с Матей Казийски

Треньорът на Левски Николай Желязков бе много щастлив след успеха над Локомотив Авиа, след който тимът му спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

"Невероятна победа, изключително съм щастлив от факта, че успяхме да спечелим пореден трофей с нов отбор. Откакто съм в Левски, това ни е шеста купа", бяха първите дни на специалиста.

Наставникът отличи играта на съперника и най-отличителния му играч - Матей Казийски.

"В първия гейм водехме до края, направихме някои грешки, можеше да спечелим, но трябва да отчетем някои невероятни атаки на Матей. Успяхме да победим отбор с изключителни състезатели и с Казийски. За нас е чест, че играхме срещу него", каза още треньорът на шампионите.

Според него "сините" имат потенциал да постигат още успехи.

"Подготвихме се много добре тактически за тази среща, дори да прозвучи нескромно, и съм доволен, че планът сработи добре. Изпуснахме ситуации, които знаехме как ще се развият, но така става във волейбола. Този отбор има къде да се развие, ние можем да покажем още много, със сигурност. С контузиите, болестите, кратката подготовка, този успех има огромна тежест", анализира той.