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Ниски изкупни цени и високи разходи: Производители на череши в Кюстендилско с труден сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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кюстендил посреща хиляди гости традиционния празник черешата снимки
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Кюстендил посреща хиляди гости за традиционния Празник на черешата. Тази година реколтата е по-добра от миналогодишната, качеството ѝ е добро, но производители се оплакват от ниски изкупни цени.

Валери Йовев гледа около 60 декара с череши и казва, че въпреки отличното им качество тази година, изкупните цени са ниски.

Валери Йовев, черешопроизводител: „На този етап изкупната цена е 60–70 евроцента на пунктовете. Говорим за череша, която е с размери 17–22 диаметър. За прясна консумация в момента почти не се търси череша, поради голямото количество, което има в страната…“

Разходите обаче продължават да растат.

Валери Йовев, черешопроизводител: "Половината плюс отива за берача и останалото нещо си го делим ние и разходите, които сме направили. Говорим за горива, препарати и торове, химикали, резитби…“

На празника в Кюстендил част от производителите заложиха на директни продажби.

Веска Лексиева, черешопроизводител: „На 3–4 евро вървят… Разходи и печалба едно към едно.“

Анелия Благоева, черешопроизводител: „Все по-малко управата мисли за нашите разноски по тези череши, така че те не са никак малко и се надявам празникът поне малко да върне част от цялото вложено нещо.“

„Според мен са доста скъпи… Да, вярно има богата реколта, но цените са доста високи.“

„Щом се купуват, значи цената е нормална.“

Спаска Методиева, с. Николичевци: „Кюстендилската череша е най-най-хубава в България, защото климатът при нас е такъв, дето я прави най-вкусна, най-красива, най-плодородна при нас.“

Оцеляването на производството обаче зависи от отпусканите субсидии и изкупните цени.

#Кюстендил #череши

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