Носителят на шест световни титли Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига, след като спечели наградата от диамант, връчвана на победителя във веригата, за шести път. Американецът триумфира в бягане на 200 метра в заключителния турнир в Цюрих, Швейцария и изпревари в класирането съперника си Лециле Тебого.

Сред другите носители на диаманти, определени в днешния ден, бяха норвежецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. И двамата спечелиха бяганията на 400 метра с препятствия с рекорди на турнира.

Черешката на вечерта бе финалът на 200 метра гладко бягане при мъжете, в който един срещу друг в спора за диаманта се изправиха Ноа Лайлс от САЩ и Лециле Тебого от Ботсвана. И двамата направиха изключителни бягане, но в крайна сметка победата бе за американеца с 19.74 секунди, което му осигури и спечелването на Диамантената лига за рекордния шести път. Тебого остана втори с 19.76 секунди, а трети с 20.14 секунди завърши Александър Огандо от Доминиканската република.

При жените на 200 метра американката Британи Браун защити отличието си от 2024 година с победа с време от 22.13 секунди. Тя остави зад себе си британката Дина Ашър-Смит с 22.18 секунди и Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 22.25 секунди.

В спринта на 100 метра само две стотни от секундата разделиха първите трима. Победител с 9.97 секунди стана американецът Крисчън Коулман. Втори с 9.98 секунди е Акани Симбине от ЮАР, а трети с 9.99 се класира Акийм Блейк от Ямайка.

Akani Simbine claimed second place behind Christian Coleman, while Bayanda Walaza’s promising start was halted by injury.



Maswanganyi finished seventh at the Diamond League final in Zurich. pic.twitter.com/HqYfm2f9kE — MDN NEWS (@MDNnewss) August 28, 2025

При жените в същата дисциплина Жулиен Алфред от Света Лусия спечели за втора поредна година генералното класиране. Във финала олимпийската шампионка завоюва първото място с време от 10.76 секунди. Тиа Клейтън от Ямайка завърши втора с 10.84 секунди, а тройката допълни Мари-Жоз Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 10.92 секунди.

Не по-малко интересно бе и в бягането на 400 метра с препятствия, където титлите грабнаха норвенецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. Вархолм спечели първото място с 46.70 секунди, което се оказа и рекорд на турнира. Той изпревари с цели 0.75 секунди Абдеррахман Самба от Катар. Трети с 47.56 секунди остана Езекиел Натаниел от Норвегия.

Бол пък бе безкомпромисна с 52.18 секунди, което също бе рекорд на турнира. Втора на точно една секунда зад нея остана словачката Емма Заплеталова, а в тройката с 53.76 секунди влезе и Андренете Найт от Ямайка.

View this post on Instagram A post shared by World Athletics (@worldathletics)





Много силен резултат бе регистриран и в бягането на 400 метра при жените, което бе спечелено от Салва Еид Насер от Бахрейн. Тя финишира за 48.70 секунди, с което подобри 43-годишния рекорд на Ярмила Кратохвилова на турнира. За Насер това е трети диамант след спечелените през 2018 и 2019 година.

В секторните дисциплини Валъри Олман стана за пети път шампионка в хвърлянето на диск. Американката записа резултат от 69,18 метра и изпревари с над 2 метра Йоринде ван Клинкен от Нидерландия, която остана втора.

При мъжете с 68,89 метра победител стана Миколас Алекна от Литва.

Анди Диас-Ернандес завоюва диаманта за трети път в последните четири години в тройния скок при мъжете. В четвъртия си опит италианецът регистрира 17,56 метра и изпревари с 9 сантиметра Педро Пичардо от Португалия. Трети със 17,42 метра остана Ясер Трики от Алжир.