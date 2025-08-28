БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Запази

Карстен Вархолм и Фемке Бол взеха победи в Цюрих с рекорди на турнира.

Ноа Лайлс
Снимка: БТА
Слушай новината

Носителят на шест световни титли Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига, след като спечели наградата от диамант, връчвана на победителя във веригата, за шести път. Американецът триумфира в бягане на 200 метра в заключителния турнир в Цюрих, Швейцария и изпревари в класирането съперника си Лециле Тебого.

Сред другите носители на диаманти, определени в днешния ден, бяха норвежецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. И двамата спечелиха бяганията на 400 метра с препятствия с рекорди на турнира.

Черешката на вечерта бе финалът на 200 метра гладко бягане при мъжете, в който един срещу друг в спора за диаманта се изправиха Ноа Лайлс от САЩ и Лециле Тебого от Ботсвана. И двамата направиха изключителни бягане, но в крайна сметка победата бе за американеца с 19.74 секунди, което му осигури и спечелването на Диамантената лига за рекордния шести път. Тебого остана втори с 19.76 секунди, а трети с 20.14 секунди завърши Александър Огандо от Доминиканската република.

При жените на 200 метра американката Британи Браун защити отличието си от 2024 година с победа с време от 22.13 секунди. Тя остави зад себе си британката Дина Ашър-Смит с 22.18 секунди и Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 22.25 секунди.

В спринта на 100 метра само две стотни от секундата разделиха първите трима. Победител с 9.97 секунди стана американецът Крисчън Коулман. Втори с 9.98 секунди е Акани Симбине от ЮАР, а трети с 9.99 се класира Акийм Блейк от Ямайка.

При жените в същата дисциплина Жулиен Алфред от Света Лусия спечели за втора поредна година генералното класиране. Във финала олимпийската шампионка завоюва първото място с време от 10.76 секунди. Тиа Клейтън от Ямайка завърши втора с 10.84 секунди, а тройката допълни Мари-Жоз Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар с 10.92 секунди.

Не по-малко интересно бе и в бягането на 400 метра с препятствия, където титлите грабнаха норвенецът Карстен Вархолм и нидерландката Фемке Бол. Вархолм спечели първото място с 46.70 секунди, което се оказа и рекорд на турнира. Той изпревари с цели 0.75 секунди Абдеррахман Самба от Катар. Трети с 47.56 секунди остана Езекиел Натаниел от Норвегия.

Бол пък бе безкомпромисна с 52.18 секунди, което също бе рекорд на турнира. Втора на точно една секунда зад нея остана словачката Емма Заплеталова, а в тройката с 53.76 секунди влезе и Андренете Найт от Ямайка.


Много силен резултат бе регистриран и в бягането на 400 метра при жените, което бе спечелено от Салва Еид Насер от Бахрейн. Тя финишира за 48.70 секунди, с което подобри 43-годишния рекорд на Ярмила Кратохвилова на турнира. За Насер това е трети диамант след спечелените през 2018 и 2019 година.

В секторните дисциплини Валъри Олман стана за пети път шампионка в хвърлянето на диск. Американката записа резултат от 69,18 метра и изпревари с над 2 метра Йоринде ван Клинкен от Нидерландия, която остана втора.

При мъжете с 68,89 метра победител стана Миколас Алекна от Литва.

Анди Диас-Ернандес завоюва диаманта за трети път в последните четири години в тройния скок при мъжете. В четвъртия си опит италианецът регистрира 17,56 метра и изпревари с 9 сантиметра Педро Пичардо от Португалия. Трети със 17,42 метра остана Ясер Трики от Алжир.

#Диамантена лига 2025 #Ноа Лайлс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
5
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
10148
Чете се за: 00:27 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
6217
Чете се за: 02:47 мин.
Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Чете се за: 01:00 мин.
Сестри Стоеви достигнаха четвъртфиналите на световното по бадминтон Сестри Стоеви достигнаха четвъртфиналите на световното по бадминтон
Чете се за: 01:47 мин.
Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна Стилияна Николова: Има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ