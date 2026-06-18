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Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ-Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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След приключване на цъфтежа популацията ще намалее по естествен начин

Нощни пеперуди в Сливен
Снимка: БТА
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Нощните пеперуди, които през последните дни се наблюдават в голям брой около цъфналите липи в Сливен, не представляват опасност за здравето на хората. Това съобщи Даниела Калева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ към Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен.

„Тези пеперуди не са опасни за човека и не пренасят заболявания. Те могат да създават известен дискомфорт, но не представляват риск за здравето на хората. Няма видове пеперуди, които да са преносители на заболявания при хората“, каза д-р Калева.

По думите ѝ насекомите се струпват в районите с цъфтящи липови дървета, тъй като там намират храна. След приключване на цъфтежа популацията им ще намалее по естествен начин.

„Пеперудите, както и пчелите, участват в опрашването на растенията. Те се развиват при микроклимат с висока влажност и високи температури. В момента в цялата страна има подходящи условия за размножаването им, което води до наблюдаваната свръхпопулация“, каза още д-р Калева.

От Община Сливен съобщиха, че през последните дни жителите на града са свидетели на необичаен феномен – голям брой нощни пеперуди около цъфналите липи. По информация на граждани подобно увеличение на популацията се наблюдава и в други населени места в страната.

#цътеж на липи #увеличаване на броя #нощни пеперуди #Сливен

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