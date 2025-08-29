Нов формар за НВО след 7 клас.

Министерството на образованието и науката въведе нови интегрални изпити за националното външно оценяване след 7. и 10. клас. Те ще обединяват математика с природни науки и география и ще заменят досегашното НВО по математика.

За учениците в 7. клас изпитът ще съдържа 24 задачи – 18 по математика и 6, свързани с приложението ѝ в други предмети, включващи математика, биология, химия, физика, география и икономика, както и „Човекът и природата“. Времето за работа ще бъде 3 часа. За 10. клас са предвидени 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани, като изпитът ще трае 2 часа.

Мярката беше обсъдена публично и вече е официализирана със заповеди на МОН, като ще се прилага още през тази учебна година.