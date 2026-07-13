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Нов модел на топката за полуфиналите и финала на Мондиал 2026

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Спорт
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Всеки от отборите от последното каре на турнира ще играе поне два мача с новата топка.

Нов модел на топката за полуфиналите и финала на Мондиал 2026
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В последните четири мача от Световното първенство по футбол - двата полуфинала, както и двата финала - за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката, съобщиха организаторите, цитирани от вестник "Льо Париезиен".

От "Адидас" разкриха, че ексклузивният вариант са казва "Трионда финал" и при него цветовете на емблемите на трите страни, домакини на турнира, изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакините на мачовете от Мондиала.

Всеки от отборите от последното каре на турнира ще играе поне два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титлата, който ще бъде на 19 юли в Ню Джърси.

#Мондиал 2026

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