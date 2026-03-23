БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:12 мин.
Чете се за: 05:22 мин.
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов пробив: роботи засичат грешки още преди реакцията на човека

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Деца
Запази
превземат роботите изкуствен интелект икономиката
Слушай новината

Учени от Държавния университет на Оклахома разработват система, която позволява на роботи да „разбират“ кога допускат грешка – чрез сигнали от човешкия мозък.

Когато човек осъзнае, че нещо не е наред, мозъкът му изпраща специфични сигнали. Те се появяват много по-бързо, отколкото можем физически да реагираме – например да натиснем бутон „стоп“.

Новата технология улавя тези сигнали чрез специален ЕЕГ шлем, който следи мозъчната активност в реално време. Така роботът може веднага да спре или да коригира действието си, още преди човек да успее да реагира.

Системата се адаптира към всеки човек, което я прави по-точна и по-лесна за използване.

Тази технология може да бъде много полезна в опасни ситуации – като работа с ядрени съоръжения, под вода или в медицината. В бъдеще тя може да се използва и при протези и екзоскелети, които ще се движат според мислите на човека.

Засега разработката е в начален етап, но показва как машините постепенно се превръщат в естествено разширение на човешките реакции и решения.

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ