Нов световен рекорд на 200 м гръб в Торонто

Плувният свят току-що получи нова суперзвезда

олимпийският шампион хуберт кош подобри световния рекорд 200 гръб световната купа плуване торонто
Слушай новината

22-годишният унгарец Хуберт Кош продължава да пише история в плуването. Олимпийският шампион от Париж 2024 постави нов световен рекорд на 200 метра гръб по време на Световната купа в Торонто, като спря часовника на 1:45.12 минути. Така той подобри върховото постижение от 2015 г., държано от австралиеца Мич Ларкин.

Състезанието в Торонто донесе още един световен рекорд – при 100 метра бътерфлай. Канадецът Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди, с което подобри рекорда на швейцареца Ное Понти, поставен през 2024 г.

Кош вече е познат като доминатор в гръбния стил:

злато на Олимпиадата 2024
три световни титли на 200 м гръб (2023, 2024, 2025)
И да – всичко това на само 22 години. Плувният свят току-що получи нова суперзвезда.

