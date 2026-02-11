БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов вид динозавър с бодли е открит в Китай
Снимка: БТА

Международен екип палеонтолози откри в Китай нов вид динозавър с необичайни кожни бодли. Животното принадлежи към групата на игуанодоните – тревопасни динозаври, при които досега не са били наблюдавани подобни израстъци.

Останките са намерени в североизточната част на страната. Те са от млад динозавър с дължина около 2,45 метра, живял преди приблизително 125 милиона години. Впечатляващо е, че вкаменената кожа е изключително добре запазена – нещо рядко при толкова древни находки.

Според палеонтоложката Нинон Робен, участвала в изследването, подобни структури почти не се вкаменяват, защото са изградени основно от меки тъкани. Китайските учени сканират кожните израстъци, а след това изследователите анализират вътрешността им, за да разберат от какво са съставени.

Учените установяват, че бодлите са били вроговени и изключително добре запазени – дори до нивото на клетъчните структури. Открити са следи от кератиноцити – клетки, които изграждат външния слой на кожата.

Според изследването, публикувано в списание Nature Ecology & Evolution, бодлите вероятно са служили за защита от хищници, като са правели динозавъра по-труден за преглъщане. Възможно е също така да са участвали в регулирането на телесната температура или в сетивните му възприятия.

Новият вид е наречен Haolong Dongi в чест на китайския палеонтолог Дун Чжъмин, смятан за един от пионерите на палеонтологията в Китай.

Тъй като откритият екземпляр е млад, учените тепърва ще изясняват дали възрастните представители на вида също са имали такива бодли.

