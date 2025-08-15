Нова „лудост“ за квалификанта Атман и място на полуфиналите в Синсинати

Продължава приказното участие на Теренс Атман на силния турнир на твърди кортове на открито в Синсинати, САЩ. Един ден след като отстрани звездата на домакините Тейлър Фриц, световният №136 победи друг представител на Топ 10 – Холгер Руне. Левичарят от Франция се наложи с 6:2, 6:3 и за първи път в кариерата си се класира за полуфинал на турнир от категория Мастърс 1000. В следващия кръг го очаква най-голямото предизвикателство в тениса в момента – световният №1 и действащ шампион Яник Синер.

„Не мисля, че има точни думи, които могат да опишат как се чувствам в момента. Честно казано, това е лудост. Не мога да повярвам. Да се класирам на полуфинал на Мастърс 1000, да пробия в Топ 100, да спечеля много пари – които ще ми бъдат в помощ за кариерата – всичко това означава много за мен. Изключително емоционален съм в момента“, коментира Атман след успеха над Руне.

Французинът игра изключително агресивно от своята форхенд страна, от която наниза 14 печеливши удара. Той започна турнира с показатели 1-4 в АТР Тура, а с представянето си до момента си осигури пробив сред първите 70 в света при следващото обновяване на ранглистата.

„Не успях да спя снощи след победата над Тейлър (Фриц). Опитвах се просто да бъда себе си на корта, да се наслаждавам възможно най-много, защото няма какво да загубя. Това е предимството, което имам идвайки от квалификациите. Мисля, че представянето ми в този турнир ще ми даде много увереност до края на годината и изобщо в кариерата ми като цяло“, добави французинът.

С достигането си до финалната четворка Атман си осигури 332,160 долара от наградния фонд. Преди началото на надпреварата той беше спечелил общо 310,376 долара от началото на сезона.