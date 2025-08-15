Яник Синер не пощади и Оже-Алиасим по пътя към полуфиналите

Световният №1 Яник Синер се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове на открито в Синсинати, който е от категория Мастърс 1000. Италианецът, който е и шампион от миналата година, записа първа победа в двубоите срещу Феликс Оже-Алиасим (Канада), като го елиминира след убедителното 6:0, 6:2.

„Усещах, че днес играя много добре на ретур“, коментира Синер, който спечели 80% (16/20) след разиграните точки на втори сервис на Оже-Алиасим. „Според мен това беше ключов елемент, който ми вдъхна увереност при собствен сервис. През втория сет нивото ми на игра леко се понижи, когато той успя да ме пробие. Щастлив съм, че успях бързо да върна пробива, това беше важно“, добави Синер.



„Много е трудно да се играе срещу него. Той сервира добре, движи се бързо по корта. Физически е в невероятна форма, удря силно топката от форхенд и бекхенд. С моя отбор се подготвихме по най-добрия начин, също и тактически. Днес усещах, че играя страхотен тенис“, анализира още италианецът.

Срещата на централния корт продължи само 71 минути. От началото на турнира Яник Синер все още няма загубен сет.

В откриващия сет Оже-Алиасим не успя по никакъв начин да противодейства на Синер, като допусна 13 непредизвикани грешки и отстъпи с 0:6 за по-малко от 30 минути. 23-ият в схемата успя да поведе с пробив 2:0 във втората част, но след това отново загуби ритъм и за Синер не представляваше проблем да запише още една серия от 6 последователни гейма на сметката си.

Следващият опонент на Синер ще бъде Теренс Атман, който продължава приказното си представяне в турнира и отстрани Холгер Руне.

„Имам един почивен ден, което е добра новина за мен. Ще видим какво мога да направя на полуфиналите“, каза още Синер.

С успеха италианецът увеличи на 25 победната си серия на твърди кортове. Синер стана едва петият от началото на века, който записа 25 поредни победи на една настилка след Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри. Последната загуба на италианеца на твърди кортове беше нанесена от Карлос Алкарас на финала в Пекин миналия октомври.

За Синер това беше и 30-та победа за сезона (30-3). Само 7 го делят от победа №300 в кариерата. По-рано през седмицата италианецът стана вторият след Алкарас, който си гарантира място във Финалите на АТР в Торино, където е действащ шампион от миналата година.