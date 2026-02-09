БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Нови жертви след поредните руски удари, включително майка и 10-годишното ѝ дете

Чете се за: 02:40 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Поне 4 жертви след поредните руски удари в Украйна, включително майка и 10-годишното ѝ дете.

Изстреляни са 11 балистични ракети и 149 дрона, повече от 80 000 потребители се без ток в студа. Критични съоръжения близо до полската граница работят на генератори след удар върху високоволтова подстанция.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп иска Москва и Киев да намерят решение за край на войната преди настъпването на лятото. Внушителна американска делегация от 50 конгресмени, водени от държавния секретар Марко Рубио се очаква на Конференция по сигурността в Мюнхен, която започва в петък.

Според съобщение на руската федерална служба са сигурност, непосредственият извършител на покушението срещу генерал Алексеев е направил признание, че е действал по инструкция на Специалните служби на Украйна. В комюникето се твърди още, че заподозреният Любомир Корба е бил вербуван през август миналата година с помощта на неговия син, който е полски гражданин.

Непосредственият извършител на покушението срещу генерал Алексеев е признал, че е действал по инструкция на украинските специални служби, съобщи ФСБ. В руското комюнике се твърди, че заподозреният Любомир Корба е бил вербуван през август миналата година с помощта на сина му, който е полски гражданин.

