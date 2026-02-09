БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЕК: Мета нарушава правилата за свободната конкуренция в ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 01:12 мин.
По света
ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА
ЕК смята, че технологичният гигант Мета - собственик на Фейсбук и WhatsApp - нарушава европейските правила за защита на свободната конкуренция като отказва на асистенти с изкуствен интелект от трети страни достъп и взаимодействие с потребителите на WhatsApp. Според Еврокомисията поведението на Мета рискува да блокира конкурентите от навлизане или разширяване на бързо развиващия се пазар за асистенти с изкуствен интелект (ИИ). Еврокомисията е изпратила предварителното си становище на компанията.

На 15 октомври 2025 г. Мета обяви актуализация на своите условия за WhatsApp бизнес, като на практика забрани асистенти с изкуствен интелект от трети страни. В резултат на това от 15 януари 2026 г. единственият асистент с ИИ, наличен в WhatsApp, е собственият инструмент на Мета - Meta AI, докато конкурентите са изключени.

Комисията е информирала Мета, че тази промяна в политиката може да е в нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията.

Ако заключенията бъдат потвърдени, ЕК може да предприеме поредица от мерки срещу Мета.

#Мета #Европейска комисия #мерки

