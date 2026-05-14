На официална церемония новият областен управител на Видин Огнян Асенов встъпи в длъжност с ангажимент за достойно изпълнение на задачите. При приемането на поста от досегашния областен управител Иван Иванов той посочи, че счита, че това е един утвърден състав от професионалисти и хора, които знаят и могат, и призова служителите да изпълнят предстоящите задачи достойно и с чест.

Асенов благодари на правителството и подчерта, че новата му роля е „преди всичко огромна отговорност“, като добави, че екипната работа е ключова за оправдаването на гласуваното доверие.

Досегашният областен управител Иван Иванов предаде поста с пожелание за мъдро управление, което да донесе значителна промяна за целия регион през следващите четири години.

Иванов изрази своята признателност към служителите в администрацията, като ги определи като колектив, работещ на изключително професионално ниво. Той благодари и на представителите на медиите за обективното отразяване на дейността на институцията през последните два месеца и половина.

По думите на новия ръководител резултатите ще бъдат постигнати с общи усилия, като се разчита на териториалните структури и местната власт в 11-те общини. Той припомни, че познава добре екипа от трите си пребивавания в администрацията през 2017 г., 2021 г. и 2023 г.