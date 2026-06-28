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Ново земетресение разтърси Североизточна Япония, няма опасност от цунами

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ново земетресение разтърси североизточна япония опасност цунами
Снимка: БТА
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Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 разтърси Североизточна Япония рано в неделя. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от Киодо.

Епицентрът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 километра, уточни агенцията.

Трусът се случва само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 също в префектура Ивате, при което бяха ранени най-малко 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове.

Според електроенергийна компания "Тохоку Илектрик Пауър" при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигашидори в префектура Аомори и в "Онагава" в префектура Мияги.

Заводът за преработка на ядрено гориво в Рокашо също функционира в обичаен режим, обяви местната компания за преработка на уран "Джапан Нюклиър Фюъл".

Земетресение с магнитуд 5,6 се усети в петък в префектура Яманаши и близките райони в Централна Япония.

Не са констатирани аномалии в активността на вулкана Фуджи, най-високата точка на Японските острови, намиращ се в префектурите Яманаши и Шизуока. Засегнатият от земетресението район е в близост до сближаване на множество тектонични плочи, включително Филипинската плоча. Това е първият път от 1924 г., когато земетресение с магнитуд 6 е ударило Яманаши.

#силно земетресение #земетресение в Япония

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