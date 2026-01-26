Новооткрита гробница в Мексико разкрива културата на цивилизацията на сапотеките

В Мексико е открита гробница на 1400 години от периода на цивилизацията на сапотеките, предаде ДПА.

"Това е най-значимото археологическо откритие на последното десетилетие в Мексико", каза президентът на страната Клаудия Шейнбаум.

Добре запазената гробница с фрески, фризове и календарни надписи е намерена в Сан Пабло Уицо в южния щат Оахака.

Националният институт по антропология и история на Мексико представи повече подробности за находката. Сова, която символизира нощта и смъртта за сапотеките, украсява входа на преддверието. Човката ѝ покрива лицето на фигура, направена от оцветена мазилка, на която вероятно е посветен комплексът, отбелязва ДПА.

Каменни скулптури и стенописи изобразяват властта и смъртта. По стените на погребалната камера може да се види процесия от хора, изрисувани в нюанси на охра, бяло, зелено, червено и синьо.

Министърът на културата Клаудия Куриел определи находката като "изключително откритие", защото гробницата е добре запазена и разкрива много информация за културата на сапотеките, отбелязва ДПА. Тя каза, че това дава представа за "тяхната социална организация, погребалните ритуали и мирогледа им, запазени в архитектурата и стенописите".

Цивилизацията на сапотеките достига своя разцвет между 300 и 900 г. в южната част на Мексико. Столицата ѝ - Монте Албан, която по време на разцвета си е имала население от около 35 000 души, е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1987 г., припомня ДПА.