НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците след остър спор за кризата в София

С гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и „БСП – Обединена левица“ Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците. Повече от двучасовият дебат прерасна във взаимни обвинения между управляващи и опозиция за кризата със сметосъбирането в столицата.

От ГЕРБ, "ДПС – Нова начало" и "Възраждане" обвиниха кмета Васил Терзиев, че заради неглижирането на проблема и отказа навреме да сключи нови договори със сметосъбиращите фирми, сега София е зарината в смет. ОТ ПП-ДБ контрираха, че кризата е следствие на предишни управления на столицата, излъчени от ГЕРБ, които са предали сметосъбирането в ръцете на хора с прякори.

За да защити поправките в закона парламента дойде министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.