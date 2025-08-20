БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нулеви равенства белязаха мачовете Фенербахче - Бенфика и Селтик - Кайрат Алмати в Шампионска лига

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Турският отбор не успя да се възползва от численото си предимство на терена, след като игра с човек повече след 71-ата минута.

Фенербахче Бенфика
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нулево равенство беляза първия мач между Фенербахче и Бенфика от плейофите за участие основната схема на Шампионската лига.

Първият точен удар на стадион "Шюкрю Сараджоглу" в Истанбул дойде още във втората минута. Ирфан Егрибаят спаси изстрел на Ричард Риос Монтоя. След половин час игра Керем Актюроглу също обстрелва противниковата врата, но стражът на гостите отново бе на ниво и отрази шута.

В края на частта домакините бяха на ход да застрашат вратата на опонента. Джейдън Остерволде стреля към десния ъгъл, но Анатолий Трубин се справи с удара му.

В 71-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. В рамките на 135 секунди Флорентино получи два жълти картона. Първият дойде за фаул срещу Себастиан Шимански, а вторият за нарушение срещу резервата Талиска.

Десет минути преди края на редовното време гол Талиска стреля извън наказателното поле. Топката мина през ръцете на Анатолий Трубин и се отби от напречната греда. При добавката Юсеф Ен Несири бе точен с глава, но голът не бе зачетен заради засада.

Реваншът между двата отбора на стадион "Луж" в Лисабон е в сряда, 27 август, от 22:00 часа.

Друг двубой от турнира също завърши при нулево реми. Селтик не успя да се разпише в домакинството си на Кайрат Алмати.

През първото полувреме на стадион "Селтик Парк" в Глазгоу до точен удар не се стигна. Гол на Александър Мартинович бе отменен заради засада.

След почивката дойдоха и трите точни удара в мача, всичките на сметката на домакините. Най-близо до гол бе, Джеймс Форест, който стреля в дясната греда в 46-ата минута.

Реваншът в Алмати е във вторник, 26 август, от 19:45 часа.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Фенербахче #Бенфика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
5
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
6
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Футбол

Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач
Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач
Руи Мота: Лудогорец е фаворит срещу Шкендия Руи Мота: Лудогорец е фаворит срещу Шкендия
Чете се за: 02:05 мин.
Маартен Мартенс: Левски е в добра форма, но ние сме тук за добър резултат Маартен Мартенс: Левски е в добра форма, но ние сме тук за добър резултат
Чете се за: 01:07 мин.
Радослав Цонев премина в Ботев (Враца) Радослав Цонев премина в Ботев (Враца)
Чете се за: 00:52 мин.
Евертон Бала: В Левски съм, за да извоювам отличия Евертон Бала: В Левски съм, за да извоювам отличия
Чете се за: 01:10 мин.
Хулио Веласкес: Левски е голямо семейство, ден след ден растем Хулио Веласкес: Левски е голямо семейство, ден след ден растем
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани? Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ