Нулеви равенства белязаха мачовете Фенербахче - Бенфика и Селтик - Кайрат Алмати в Шампионска лига

Нулево равенство беляза първия мач между Фенербахче и Бенфика от плейофите за участие основната схема на Шампионската лига.

Първият точен удар на стадион "Шюкрю Сараджоглу" в Истанбул дойде още във втората минута. Ирфан Егрибаят спаси изстрел на Ричард Риос Монтоя. След половин час игра Керем Актюроглу също обстрелва противниковата врата, но стражът на гостите отново бе на ниво и отрази шута.

В края на частта домакините бяха на ход да застрашат вратата на опонента. Джейдън Остерволде стреля към десния ъгъл, но Анатолий Трубин се справи с удара му.

В 71-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. В рамките на 135 секунди Флорентино получи два жълти картона. Първият дойде за фаул срещу Себастиан Шимански, а вторият за нарушение срещу резервата Талиска.

Десет минути преди края на редовното време гол Талиска стреля извън наказателното поле. Топката мина през ръцете на Анатолий Трубин и се отби от напречната греда. При добавката Юсеф Ен Несири бе точен с глава, но голът не бе зачетен заради засада.

Реваншът между двата отбора на стадион "Луж" в Лисабон е в сряда, 27 август, от 22:00 часа.

Друг двубой от турнира също завърши при нулево реми. Селтик не успя да се разпише в домакинството си на Кайрат Алмати.

През първото полувреме на стадион "Селтик Парк" в Глазгоу до точен удар не се стигна. Гол на Александър Мартинович бе отменен заради засада.

След почивката дойдоха и трите точни удара в мача, всичките на сметката на домакините. Най-близо до гол бе, Джеймс Форест, който стреля в дясната греда в 46-ата минута.

Реваншът в Алмати е във вторник, 26 август, от 19:45 часа.