Нулево равенство между Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Милен Костов

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Орлите" можеха да стигнат до успеха, но техен гол бе отменен заради любопитна ситуация.

Челси Кристъл Палас
Снимка: БТА
Лондонското дерби между Челси и Кристъл Палас от първия кръг на Висшата лига завърши при нулево равенство. "Орлите" можеха да стигнат до успеха, но техен гол бе отменен заради любопитна ситуация.

Най-интересният момент през първото полувреме на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон дойде в 13-ата минута. Марк Кукурея фаулира Уил Хюз и гостите получиха пряк свободен удар. Еберечи Езе отправи плътен шут от фаула и се разписа. След намесата на ВАР попадението бе отменено. Причината бе, че капитанът на "орлите" Марк Гехи бе на по-малко от метър от стената и пречеше на отбраняващите се футболисти.

След почивката двата отбора си размениха по два точни удара, но Роберт Санчес и Дийн Хнедерсън бяха на ниво и се поздравиха със сухи мрежи. В добавеното време стражът на гостите отрази удар с глава на резервата Андрей Сантош.

Отборите на Чесли и Кристъл Палас са с актив от по една точка, колкото имат още Фулъм и Брайтън.

В другия мач, игран по същото време, Нотингам Форест победи Брентфорд с 3:1. През първото полувреме Крис Ууд се разписа на два пъти и Дан Ндойе също записа името си сред голмайсторите. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго отбеляза почетен гол за лондончани от дузпа след почивката.

#Висша лига 2025/26 #Кристъл Палас #Челси

