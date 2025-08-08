БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Няма огнище на "син език" по овцете в Смолянска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
У нас
Това заяви за БНТ заместник областният управител на Смолян Красимир Даскалов

крави
Снимка: илюстративна
В Смолянска област няма огнище на болестта "син език" по овцете, каквато информация се появи по-рано днес в социалните мрежи. Това заяви за БНТ заместник областният управител на Смолян Красимир Даскалов. По сигнал днес е проверен обект от Областната дирекция на БАБХ, но симптоми на болестта не са установени.

Въпреки това мерките срещу болестта са засилени. В заповеди, издадени от местните и държавни власти са набелязани основните мерки, които предвиждат ограничаване на свободното придвижване на животни, дезинфекция, засилен контрол при извършване на регулярни посещения и прегледи от регистрираните ветеринарни лекари, проверки за нелегална търговия, вземане на кръвни проби и др.

#син език #Смолян

