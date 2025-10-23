БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Няма отклонения в качеството на питейната вода в Елените и Свети Влас

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:07 мин.
новините потопът елените царево какви възможните решения ненаучените уроци
След унищожителното наводнение във ваканционно селище Елените от 3 октомври Регионална здравна инспекция в Бургас извърши контролно пробонабиране на питейна вода от централната водопроводна мрежа на курорта. Пробите са изследвани по химични и микробиологични показатели.

Резултатите от лабораторните анализи показват, че взетите проби отговарят напълно на нормативните изисквания по всички изследвани показатели.

След наводнението водата в района не можеше да се използва за питейни нужди поради наличието на бактерия ешерихия коли. За жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.

С цел потвърждаване на последователни и надеждни резултати, здравната инспекция ще извърши още едно контролно пробонабиране от водопроводната мрежа на централното водоснабдяване в курорта Елените.

#бедствие в Елените #качество на водата #наводнение

