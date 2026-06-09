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Няма пречки за регистрацията на партия "Прогресивна България", съдът ще се произнесе в срок

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пречки регистрацията партия прогресивна българия съдът произнесе срок
Снимка: БТА
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Софийският градски съд разгледа делото за регистрация на партия "Прогресивна България" и ще се произнесе в срок по заявлението за включването ѝ в регистъра на политическите партии.

Адвокат Стефан Вълчев, който представлява "Прогресивна България", поиска от съда да бъде уважена внесената молба за регистрация. Съобразили сме се със закона за политическите партии, представени са всички изискуеми от закона актове. Вярвам, че сме изпълнили всички законови предпоставки и липсват пречки за уважаване на искането ни. Разчитам на вашата обективност и справедливост, каза Вълчев.

Прокурор Милен Ютеров от Софийската градска прокуратура заяви, че са спазени изискванията на закона за политическите партии. Не съществуват пречки да бъде вписана "Прогресивна България" като политическа партия в регистъра на политическите партии, посочи той.

снимки: БТА

#"Прогресивна България" #съдебно дело #регистрация

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