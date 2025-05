Ню Йорк отново съкруши Бостън след нов паметен обрат (ВИДЕО)

Ню Йорк Никс отново демонстрира огромна доза характер във втория кръг в плейофите на НБА. Момчетата на Том Тибодо шокираха Бостън Селтикс с 91:90 във втория мач от полуфиналите в Източната конференция. Срещата в "ТД Гардън" се превърна в копие на първата, в която „бричовете“ трябваше да наваксват 20-точков пасив, за да поставят отново на колене баскетболистите на Джо Мазула.

Това се оказа достатъчно за Никс да притиснат действащите шампиони до стената и да поведат с 2:0 победи, като домакинското предимство на вторите се изпари. Серията се мести на територията на Ню Йорк, а третият мач е планиран за 10 май (събота).

WEDNESDAY'S FINAL SCORES



Mikal Bridges scores 14 in the 4th and makes the game-saving defensive play as the @nyknicks come back from 20 down for a 2-0 lead!



Hart: 23 PTS, 6 REB, 2 BLK

Towns: 21 PTS, 17 REB

Brunson: 17 PTS, 7 AST



Game 3: Saturday, 3:30pm/et, ABC pic.twitter.com/udIPNeCq4O — NBA (@NBA) May 8, 2025

Дерик Уайт и Джейлън Браун имаха ключова роля за силния старт на домакините, както и за натрупването на безпроблемна двуцифрена разлика. До края на дебютната част гостите не намериха изход от трудната ситуация и „келтите“ се откъснаха с 11 точки.

Derrick White from downtown in transition



NYK (1-0) BOS I Game 2 on TNT pic.twitter.com/ptB00eEhl3 — NBA (@NBA) May 7, 2025

Пробуждане от страна на Карл-Антъни Таунс и Джош Харт накара „бричовете“ да си стъпят на краката до известна степен във втората четвърт. Желанията за нещо повече обаче бяха стопирани от Уайт и Браун, за да могат актуалните първенци да се приберат в съблекалнята при 50:41.

Тимът от щата Масачузетс не бе готов да намали оборотите и в хода на второто полувреме, когато стигна заветната 20-точкова разлика, изкована от Джейсън Тейтъм, Уайт и Браун. В този момент Харт бе единствената алтернатива в нападение за отбора от Ню Йорк и Селтикс бяха с 12 напред в края на предпоследния период.

Down by 20 on the road...



Watch the @nyknicks entire comeback to take a 2-0 series leadpic.twitter.com/kzQ8I22vdm — NBA (@NBA) May 8, 2025

Нищо не вещаеше нов паметен обрат и в началото на последната част. Постепенно Микал Бриджис, Джелън Брънсън, Харт и Таунс се постараха Никс да сътворят финален щурм и да дръпнат с 3 точки в последните 57 секунди. Тейтън отговори и с 19 секунди, оставащи на часовника, домакините си върнаха предимството за плюс точка. В ответното нападение Брънсън не сбърка от наказателната линия, а атака по-късно Бриджис открадна топката от Тейтъм със сирената и всичко приключи.

BRUNSON HITS TWO FREE THROWS.



BRIDGES TAKES THE BALL AWAY.



KNICKS TAKE 2-0 SERIES LEAD. pic.twitter.com/NbyRwQri9O — NBA (@NBA) May 8, 2025

Джош Харт поведе Ню Йорк към ценния успей с 23 точки и 6 борби. Карл-Антъни Таунс записа на сметката си 21 и 17 овладени под двата ринга топки, Джейлън Брънсън финишира със 17 и 7 асистенции. Микал Бриджис се отличи с 14, 7 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания.

Джейлън Браун (6 борби) и Дерик Уайт (9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) отговориха с по 20 точки за Бостън. Джейсън Тейтъм регистрира 13, 14 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания. Джру Холидей завърши с 10 точки и 5 аистенции.