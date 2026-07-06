НЗОК започва проверки на управлението си за периода 2023 - 2026 г.

Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората към НЗОК. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски. В техните рамки ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти.

Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването му в длъжност и имат за цел да осигурят пълна и обективна информация за работата на НЗОК през посочения период.

Направленията, в които ще бъде извършена проверката, са за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в отдел „Обществени поръчки“; за съответствие на утвърдените вътрешноведомствени актове с действащата нормативна уредба, спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работата от служителите в дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“; за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в дирекция „Медицински изделия и помощни средства“, както и проверка на дейността по заявяване, одобряване и плащане на получените разрешения от НЗОК за провеждане на лечение в страната и чужбина на лица под 18-годишна възраст в Централното управление на НЗОК.

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Решението е част от политиката на новото ръководство за последователно укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в НЗОК, се посочва в съобщението. То е продиктувано и от засиления обществен интерес към дейността на институцията, включително по теми, поставени в публичното пространство във връзка с работата на предходни ръководства на НЗОК.

След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки.