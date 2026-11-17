Отново обиски и арести в редакцията на турска опозиционна медия - около 4.20 ч. сутринта полицаи нахлули в сградата, в която се помещават телевизия и вестник "Сьозджу". Арестувани са няколко високопоставени служители, включително председателя на борда на директорите.

Обискът е извършен по обвинения във връзки с обявената в Турция за терористична организация ФЕТО на проповедника в изгнание Фетхуллах Гюлен. Сега в медийната група е назначен държавен попечител.

Подобна беше ситуацията и миналия месец, когато беше обискирана друга популярна опозиционна медия - "Халк ТВ". Общо шест са вече турските медии, чието ръководство е отстранено и заменено със служебен попечител.

Според представители на различни опозиционни партии акциите срещу медии са опит на президента Реджеп Тайип Ердоган да оказва натиск и контрол. Турция заема 163-то от 180 места в класацията на "Репортери без граници" за свобода на словото.