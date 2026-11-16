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Срути се част от историческа сграда в Солун

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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срути част историческа сграда солун
Снимка: илюстративна
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Част от сграда във втория по големина гръцки град Солун се е срутила вчера и е предизвикала паника в квартала, но за щастие при инцидента не са пострадали хора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сградата, известна като вила "Нехама", е построена през 1907 г. и е защитена като паметник на културата. В наши дни тя се намира между многофамилни жилищни сгради, но от стари фотографии се вижда, че в началото на 20-и век е била разположена сред други подобни богаташки къщи, само част от които са запазени.

Последно сградата е била използвана за учебна школа и за антиквариат, но по време на срутването е била изоставена. Гръцкото Министерство на културата и общината в Солун са издали предписания на собственика да предприеме нужните мерки за обезопасяване и запазване на сградата.

#историческа сграда #рухнала сграда #СОЛУН

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