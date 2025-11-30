Облачно, мъгливо и студено в планините. Туристите да внимават

В планините времето е облачно, мъгливо и динамично, съобщават от Планинската спасителна служба. Температурите са под нулата, затова туристите трябва задължително да проверяват прогнозата преди тръгване. Инциденти през последното денонощие няма.

Според Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно облачно със слаби валежи от дъжд, а над височина между 1100 и 1300 метра ще превалява сняг. Вятърът ще бъде умерен, по високите части силен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около три градуса, а на 2000 метра около минус три.