Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:20 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Облачно, мъгливо и студено в планините. Туристите да внимават

Чете се за: 00:50 мин.
Снимка: Татяна Добролюбова
В планините времето е облачно, мъгливо и динамично, съобщават от Планинската спасителна служба. Температурите са под нулата, затова туристите трябва задължително да проверяват прогнозата преди тръгване. Инциденти през последното денонощие няма.

Според Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно облачно със слаби валежи от дъжд, а над височина между 1100 и 1300 метра ще превалява сняг. Вятърът ще бъде умерен, по високите части силен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около три градуса, а на 2000 метра около минус три.

