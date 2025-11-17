БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
21deg дунавската равнина остане мъгливо почти целия ден
Снимка: Татяна Добролюбова
Слушай новината

В понеделник сутринта температурите ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 2°. На много места в Дунавската равнина ще е мъгливо, като мъгла ще има и в югоизточните райони и Горнотракийската низина.

Днес над страната ще преобладава висока и значителна облачност. В Дунавската равнина мъглата на много места ще се задържи през целия ден. В южните райони мъглите ще се разсеят след обяд.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, а в местата с трайна мъгла – между 8° и 13°. В София около 17°.

В планините облачността ще бъде висока и средна, а вятърът от юг-югозапад ще се усили. По най-високите части ще бъде бурен. Температурите ще са около 18° на 1200 м и около 11° на 2000 м.

По Черноморието сутринта на места ще има мъгла. Следобед ще се усили вятърът от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Морската вода е 14°–16°,

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
2
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
3
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
5
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
6
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Времето

Жълт код за дъжд и силен вятър днес
Жълт код за дъжд и силен вятър днес
Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево Предупреждение за опасно време и ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:40 мин.
Тропическа риба се появи край Варна Тропическа риба се появи край Варна
Чете се за: 01:10 мин.
Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините
Чете се за: 00:52 мин.
Слънце, мъгли и топло време през уикенда Слънце, мъгли и топло време през уикенда
Чете се за: 01:07 мин.
Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ