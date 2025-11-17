Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури

В понеделник сутринта температурите ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 2°. На много места в Дунавската равнина ще е мъгливо, като мъгла ще има и в югоизточните райони и Горнотракийската низина.

Днес над страната ще преобладава висока и значителна облачност. В Дунавската равнина мъглата на много места ще се задържи през целия ден. В южните райони мъглите ще се разсеят след обяд.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, а в местата с трайна мъгла – между 8° и 13°. В София около 17°.

В планините облачността ще бъде висока и средна, а вятърът от юг-югозапад ще се усили. По най-високите части ще бъде бурен. Температурите ще са около 18° на 1200 м и около 11° на 2000 м.

По Черноморието сутринта на места ще има мъгла. Следобед ще се усили вятърът от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Морската вода е 14°–16°,