Облаци и дъжд днес, по-топло утре

Днес времето ще остане облачно и дъждовно, особено в Източна и Централна България. В Югозападната част обаче ще има кратки паузи без дъжд и може дори да се покаже слънце. Вятърът ще е слаб от изток, но по морето ще се усеща по-силен – от север-североизток.

Температурите ще бъдат есенни – сутрин между 6° и 11°, а следобед около 10–15°, в София – около 11°.

По Черноморието ще е дъждовно, особено по южното крайбрежие. Ще духа умерен североизточен вятър, а температурите ще са между 14° и 16°.

В планините също ще има валежи – дъжд, а над 1700–1800 метра ще вали сняг. На 1200 метра ще е около 8°, а на 2000 метра – едва 2°.

Утре ще остане облачно, но дъждовете ще намалеят, особено в западната част на страната. Вятърът ще започне да се обръща от югоизток, като ще донесе по-топъл въздух. Температурите ще се повишат, особено в Източна България, където в края на уикенда ще достигнат до около 20°.