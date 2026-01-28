Облаци и дъжд в сряда

През първата половина на деня времето в повечето райони ще е слънчево, но следобед от запад ще започне да се заоблачава. През нощта срещу четвъртък в югозападната част на страната се очаква дъжд.

Вятърът ще е слаб, а в Източна България и северно от планините – умерен от юг-югозапад. Температурите ще се повишат и в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°.

В планините

Преди обяд ще е предимно слънчево, но следобед облаците ще се увеличат. През нощта в планините на Югозападна България ще има дъжд, а над 1500 метра – сняг. Вятърът ще е силен и бурен. На 1200 м температурата ще е около 7°, а на 2000 м – около минус 1°.

По морето

По Черноморието денят ще започне със слънце, а облачността ще се увеличи следобед. Вятърът ще се усили до умерен. Максималните температури ще са между 9° и 14°, а морската вода е 6°–8°.