ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Облаци, мъгли и валежи в неделния ден

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
облачно вали забравяйте чадърите
В неделния ден, времето в България ще остане облачно и с превалявания на места. Очаква се по-значителна облачност в югоизточните райони на страната, където ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът в Западна и Централна България ще бъде слаб, от източната четвърт, докато в Източна България ще духа североизточен вятър, слаб до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните ще се задържат без голяма промяна – между 10° и 15°, в София около 12°.

В планините също ще е облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще има повече облаци и слаби превалявания, особено по Южното крайбрежие. Вятърът ще бъде до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 14° и 16°, температурата на морската вода – 15°–18°, а вълнението – 2–3 бала.

Атмосферното налягане остава по-високо от средното за ноември, но през деня постепенно ще се понижава

Водещи новини

Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме Премиерът Желязков за особения управител в "Лукойл": Има имена, които обсъждаме
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление Бюджетна процедура на пауза: Работодатели и синдикати искат да участват в Съвета за съвместно управление
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Началото на края на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Открита е най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край...
Чете се за: 05:02 мин.
Още
