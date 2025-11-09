Облаци, мъгли и валежи в неделния ден

В неделния ден, времето в България ще остане облачно и с превалявания на места. Очаква се по-значителна облачност в югоизточните райони на страната, където ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът в Западна и Централна България ще бъде слаб, от източната четвърт, докато в Източна България ще духа североизточен вятър, слаб до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните ще се задържат без голяма промяна – между 10° и 15°, в София около 12°.

В планините също ще е облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще има повече облаци и слаби превалявания, особено по Южното крайбрежие. Вятърът ще бъде до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 14° и 16°, температурата на морската вода – 15°–18°, а вълнението – 2–3 бала.

Атмосферното налягане остава по-високо от средното за ноември, но през деня постепенно ще се понижава