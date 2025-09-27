Облаци, вятър и първи снежинки в съботния ден

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: илюстративна
Съботата идва с повече облаци и по-ниски температури. На места в югозападните райони ще превали, а вятърът от изток-североизток ще се усеща почти навсякъде. Сутринта ще е между 8 и 13 градуса, в София около 10°, а през деня – максимум 16–21°.

По Черноморието ще е доста ветровито и предимно облачно. Североизточният вятър ще е умерен до силен, вълнението на морето ще стигне 3–4 бала, а температурата на водата остава около 22–23°.

В планините също няма да липсват облаци и дъжд, а по високите части на Рила и Пирин ще падне и сняг. На 1200 м ще е около 11°, а на 2000 м – само 6°.

Неделя ще е още по-облачна, с валежи главно в Западна България. Минималните температури ще паднат до 6–11°, а максималните – 15–20°.

В новата седмица облаците остават, като в понеделник се очакват повече дъждове, а след това – само на отделни места.

